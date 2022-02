Covid, in Veneto identifica la variante Omicron2

VENEZIA - L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha identificato per la prima volta in Veneto la variante "Omicron 2". I sequenziamenti sono relativi all'ultima sorveglianza sui campioni positivi Covid-19 notificati il 31 gennaio.

La variante sta aumentando di frequenza in molti Paesi europei ed è diventato il lineage dominante in Danimarca. In Italia è stato riportato nel mese di gennaio in quattordici diverse regioni e sembra essere associato ad un aumento della trasmissibilità nei soggetti non vaccinati. La circolazione del Covid continua nella regione il suo lento ma progressivo percorso in discesa con 7.903 casi nelle ultime 24 ore, dati che portano il totale dei positivi a 1.243.172.

Il bollettino del Veneto segnala 39 vittime, per un totale di decessi pari a 13.453. A incoraggiare è soprattutto il crollo dei dati sugli attuali positivi, che sono 144.098, 11.906 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Flettono notevolmente anche per i ricoveri in area medica, che sono 1.696 (-49), mentre è stabile (156, +1) il dato sulle terapie intensive.

Quanto alla somministrazione dei vaccini, rallenta ulteriormente la marcia delle prime dosi, con solo 813 somministrazioni su un totale anch'esso molto basso, di 14.452. La maggior parte delle iniezioni, è ancora dovuta alle terze dosi, 10.705. Della popolazione vaccinabile 'over 12', l'89% ha ricevuto una dose, l'87,5% ha completato il ciclo con il richiamo, mentre il 66,7% ha il booster. per la fascia pediatrica 5-11 anni, il 32,1% ha ricevuto una dose e il 25,1% il richiamo.