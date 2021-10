Covid Veneto, ecco i dati delle scuole: più positivi negli asili e alle elementari

VENETO - I contagi da Covid-19 riguardano soprattutto gli asili e le scuole elementari. Lo dicono i dati diffusi oggi dalla Regione Veneto: i numeri fanno riferimento all’anno scolastico in corso e sono aggiornati al 29 settembre. La sezione “eventi scolastici attualmente in corso e relative persone coinvolte” parla di 2304 bambini dell’asilo in quarantena e di 223 positivi.

In Veneto i docenti della scuola dell’infazia positivi sono 23: ci sono 17 insegnanti in quaratena e 232 in monitoraggio. Per quanto riguarda la scuola elementare, invece, ci sono 225 studenti positivi, 2190 ragazzini in monitoraggio e 1088 in quarantena. Sommando le cifre dei docenti in monitoraggio (84) e di quelli in quarantena (194) si arriva a 278 insegnanti coinvolti.

13 sono attualmente positivi. Le cifre che riguardano gli studenti positivi nelle scuole medie venete sono più basse (157). 1460 ragazzi sono in fase di monitoragio, 755 in quarantena. Solo un docente è positivo, 45 sono in quarantena e 19 in monitoraggio. I dati calano ancora alle scuole superiori: 114 studenti positivi, 1532 in monitoraggio e 525 in quarantena.