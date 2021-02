Covid: Veneto, dati in rialzo, +896 contagi in 24 ore, ieri erano 629

VENETO - Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contagi Covid nelle ultime 24 ore, con 896 nuovi positivi (ieri erano 629). Resta pesante, +62, il numero dei decessi, ma scendono dopo mesi sotto quota 2.000 i ricoveri ospedalieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 314.841, quello delle vittime a 9.165. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.767 malati Covid (-91), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 211.



"Non possiamo rinunciare a opportunità vaccinali da qualunque Paese, Russia o Cina". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia. "La Cina - ha proseguito - ha vaccinato i cittadini, poi una parte dell'Africa e sta vaccinando in Sudamercia. C'è una business unit di produzione cinese in Marocco. Lo Sputnik è utilizzato. Da quel che è dato sapere, il linguaggio scientifico è uguale dappertutto, possiamo discutere sulla serietà dei dati ma una volta autorizzati, le porte sono aperte. Già usiamo una montagna di farmaci da quelle parti, il mercato è globale", ha concluso.



"Gli anticorpi monoclonali sono stati autorizzati in via emergenziale, ma la sanità del Veneto utilizzerà questo strumento". Ha annunciato il presidente. "E' un'opportunità di cura - ha aggiunto - nelle Rsa, nei pronto soccorso, ma ovviamente decidranno i medici, non è uno 'juke box', e non è indifferente". "Ringrazio il prof. Palù - ha proseguito Zaia - che si è prodigato su questo, come Aifa e come scienziato. Non sono una stregoneria, ne abbiamo molti in fase 2. Oggi sappiamo che nelle prime 72 ore il monoclonale fa miracoli. La spesa per la somministrazione è di un migliaio di euro, non voglio fare solo una questione di soldi, ma rispetto all'ospedalizzazione è molto meno".