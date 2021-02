Covid in Veneto, calano i contagi (+492) ma crescono decessi (+70)

VENETO - Sono 492 i casi di positività registrati in Veneto in 24 ore, con il totale da inizio pandemia di 322.846 malati. I decessi registrati da ieri sono 70 in più, con il totale a 9.621. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.336 ricoverati nei reparti non critici (-46) e 134 pazienti nelle terapie intensive (-2).



Quanto ai vaccini in Veneto, più di 108mila hanno già completato ciclo. Per l’esattezza ono 108.333 le persone che hanno già completato la vaccinazione anti-Covid in Veneto. Lo riferisce il report della Regione. Complessivamente sono 261.442 le dosi di antidoto somministrate in regione dall'arrivo delle prime scorte. L'unità sanitaria che ha fatto più inoculazioni è quella Euganea, con 43.446.