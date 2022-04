Covid in Veneto, balzo dei contagi: + 8.723 in un giorno

VENEZIA - I contagi Covid, come ogni settimana, rialzano la testa in Veneto con il report del martedì, che trascina con se' i tamponi non processati nel weekend.

I nuovi positivi sono 8.723 (ieri erano stai 1.847), e si registrano 7 vittime. Il bollettino della Regione aggiorna così il totale degli infetti a 1.565.118 dall'inizio dell'epidemia, quello dei decessi sale a 14.274.

Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.548 (-921). Significativo il rialzo dei ricoveri ospedalieri: in area medica sono 919 (+48) i posti letto occupati da malati Covid, 44 (-1) quelli in terapia intensiva.