Covid in Veneto, balzo dei contagi: + 5.187 in 24 ore e 25 morti

VENEZIA - Un nuovo balzo dei contagi Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Veneto, con 5.187 casi (ieri erano stati 1.099), ai quali si aggiungono 25 vittime. Lo segnala il bollettino della Regione.

I numeri totali dall'inizio della pandemia salgono a 2.431.724 per quanto riguarda le infezioni, e a 15.747 per i decessi. Scende di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 49.916 (- 740).

L'andamento dei ricoveri segnala una diminuzione per i malati Covid in area medica, 1.056 (-10), e un piccolo aumento per quelli in terapia intensiva, 42 (+2).