Covid: Veneto, balzo contagi (+847) e 5 deceduti

VENETO - "A Rovgo abbiamo in terapia intensiva un 32 enne, un 57 enne e un 71 tutti non vacinati mentre un 54 enne, non vaccinato e senza patologie è morto". Lo ha reso noto il presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando l'importanza della vaccinazione per limitare l'effetto del Covid.



Intanto in Veneto si registra un balzo in avanti di contagi e decessi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, con 847 nuovi casi che portano il totale a 451.111, e 5 decessi, per un totale di 11.673. Il dato emerge dal bolletino regionale.



Mentre è in discesa la situazione negli ospedali, con 212 ricoveri in area non critica (-6) e 50 in terapia intensiva (-15), cresce il numero dei soggetti positivi attuali, che oggi sono 12.537 (+99). L'incidenza dei casi sui tamponi effetuati ieri in Veneto è del 2,02%. I test effettuati ieri sono 41.870, di cui 17.540 molecolari e 24.300 antigenici.