Covid Veneto, 9.264 nuovi casi e 13 vittime in 24 ore

VENEZIA - Sono 9.264 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagi a 1.989.411. Il Bollettino regionale segnala 13 vittime, per un totale di 14.911.

Prosegue l'aumento degli attuali positivi, che sono 107.751 (+905), mentre scendono i dati clinici, con 917 ricoveri in area non critica (-6) e 36 (-8) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale torna a superare le 1.000 dosi somministrate in una giornata, con 1.085 iniezioni di cui 1.031 dosi booster.

LA VARIANTE OMICRON

In Veneto le sottovarianti del virus Sars-CoV2 note come Omicron BA.4 e BA.5 sono salite in un mese fino a diventare quelle più diffuse, e complessivamente hanno raggiunto una prevalenza dell'89,8%. Il dato è emerso nell'ambito dell'attività di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità svolto in regione dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve) sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 5 luglio 2022.

È stato ottenuto il genoma completo di 207 campioni, inviati da 11 diversi laboratori distribuiti nella regione. Il 100% dei campioni analizzati appartiene alla variante Omicron.

La variante Omicron BA.5 è passata da una frequenza del 22% di giugno ad una frequenza del 75,8% a luglio, diventando la variante prevalente in Veneto; la variante Omicron BA:4 ha subito una aumento di frequenza di 12 punti percentuali, passando dal 2% al 14% in un mese. Padova, Treviso e Vicenza sono le tre province con la più alta frequenza di BA.5 (oltre l'80%), mentre la maggiore frequenza di BA.4 si osserva nelle province di Belluno e Rovigo (oltre il 20%).