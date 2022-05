VENEZIA - Sono 820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 1.726.658.



Un dato in calo, abituale per la domenica. Si registrano 9 vittime, con il totale a 14.598. Dati in discesa per gli attuali positivi, che sono 49.279 (-673), e per i ricoveri ospedalieri, con 713 pazienti nei reparti non critici (-33) e 38 nelle terapie intensive (-3).