Covid Veneto, 7.720 nuovi casi e 12 vittime in 24 ore

VENEZIA - Sono 7.720 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, dato che conferma l'andamento degli ultimi giorni, e che porta il totale dei contagi a 1.490.702. Si contano altre 12 vittime, con il totale a 14.153.

Salgono oltre quota 80 mila i positivi attuali (81.073), e cresce il dato relativo ai ricoveri ospedalieri, che sono 825 in area medica (+14) e 61 (-1) in terapia intensiva.

FONDAZIONE GIMBE

La situazione Covid evidenzia un peggioramento in Veneto nell'ultima settimana. Secondo l'osservatorio della Fondazione Gimbe tra il 23 e 29 marzo i casi attualmente positivi sono saliti a 1.568 su 100.000 abitanti, e i nuovi contagi sono cresciuti dell' 11,6% rispetto alla settimana precedente. Rimangono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (8,8%) e in terapia intensiva (2,7%) occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, rileva Gimbe, è pari 83% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 1,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 82,8% (media Italia 83,2%).