Covid in Veneto, +7.423 nuovi casi e 8 decessi in 24 ore

VENEZIA - Dati altalenanti per i contagi da Sars-Cov2 in Veneto, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto a ieri: il bollettino ne segnala 7.423 (ieri erano 9.754), che portano il totale a 1.617.277. Vi sono 8 decessi (ieri 20) con il totale a 14.369. Risalgono gli attuali positivi, che sono 74.045 (+1.437).



La situazione clinica vede 901 ricoveri in area non critica (-16) e 36 (+2) in terapia intensiva. La campagna vaccinale prosegue a ritmo molto lento, con 1.660 dosi somministrate ieri, prevalentemente (1.480) dosi booster. La copertura con il richiamo della popolazione è all'88,7%, con la terza dose al 74,4%. Nella fascia pediatrica ha completato il ciclo il 29,9%.