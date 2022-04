Covid: Veneto, 6.821 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore

VENEZIA - Sono 6.821 i nuovi contagi Covid individuati con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto (ieri erano 7.333). Resta quindi ancora alta la presenza del virus in regione, dove si contano anche 20 vittime in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale di quanti hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia supera il milione e mezzo di persone, 1.504.856, quello dei decessi sale a 14.184.



Cresce il dato degli attuali positivi, 82.106, (+465). I numeri ospedalieri registrano un calo per quanto riguarda i posti letto occupati da malati Covid in area medica, 806 (-34), mentre sale leggermente quello dei ricoverati in terapia intensiva, 61 (+2).