Covid: in Veneto 6.126 nuovi casi e 12 decessi in 24 ore

VENEZIA - Tornano a salire i contagi Covid in Veneto, con 6.126 casi (ieri erano 1.168) nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 12. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia raggiunge il 1.679.828, mentre quello dei decessi si aggiorna a 14.477. In calo i soggetti attualmente positivi, 67.980 (-51). Stazionaria infine la situazione negli ospedali, con 899 ricoveri in area non critica (-1) e 35 (+1) in terapia intensiva.