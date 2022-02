Covid: Veneto, 5.880 nuovi casi e 21 vittime in 24 ore

VENEZIA - Sono 5.880 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri, che porta il totale dei contagi a 1.287.834. Il bollettino regionale segnala 21 vittime, con il totale a 13.658.



Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 83.265 (-4.491). Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), e scendono anche in terapia intensiva (118, -5).



Vaccini: ieri in Veneto 9.692 dosi, l'87,9% ha il richiamo

Sono state 9.692 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto, trainate come di consueto dalle terze dosi (7.441). Le prime dosi sono state 402, i richiami 1.849, per un utilizzo del 91% delle forniture.

Per la popolazione in età vaccinabile (over 12) la percentuale di copertura con una dose è dell'89,1%, quella con il richiamo è dell'87,9%, mentre le terze dosi sono al 68,5%. Nella fascia pediatrica 5-11 anni, le prime dosi sono al 32,6%, i richiami al 27,4%.