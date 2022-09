Covid: Veneto, 581 nuovi casi e 2 vittime in 24 ore

VENEZIA - Sono stati 581 i casi di Covid registrati ieri in Veneto, diminuzione consueta del giorno festivo, che porta il totale dei contagio a 2.207.279. Vi sono altre due vittime, con il totale a 15.384.

Gli attuali positivi in regione sono 45.657, 357 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve discesa per i dati clinici, con 613 (-9) ricoveri in area non critica e 33, invariati, in terapia intensiva.