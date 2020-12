Covid Veneto, 5098 nuovi casi e 110 morti: il bollettino

VENETO - Sono 5098 i nuovi casi da coronavirus in Veneto secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrano inoltre altri 110 morti da ieri. Lo ha riferito lo stesso presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa.

Il totale di persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio ad oggi è di 4.769, da inizio pandemia sono 186 mila i contagiati in Veneto, 88.132 gli attualmente positivi, i ricoverati in totale delle strutture ospedaliere sono 3.224 (-2 nelle terapie intensive).

In area non critica si registra +50 ma è un dato sbagliato perché ce ne sono 30 caricati oggi ma che non corrispondono a ricoveri nelle ultime 24 ore perché c'è stato un errore nel sistema informatico a Treviso, ha spiegato Zaia.