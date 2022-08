Covid Veneto, 4.960 nuovi casi e 13 vittime

VENEZIA - Nuovi casi di positività Covid in calo in Veneto: oggi sono 4.960, contro i 5.505 di ieri, dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.119.832. Lo rileva il bollettino della Regione.

Si registrano anche 13 vittime, con il totale a 15.126. Scendono nuovamente gli attuali positivi a 82.780, -1.702 rispetto a ieri. Calo dei ricoveri in area medica negli ospedali: 1.079 (-36) e leggero aumento nelle terapie intensive 45 (+7) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 3.299 dosi somministrate ieri, di cui 2.936 quarte dosi.