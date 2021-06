Covid in Veneto: +47 contagi nelle ultime 24 ore e un decesso

VENEZIA - Sono 47 i nuovi casi di contagio da SarsCov2 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. C'è anche un decesso in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale 425.313, quello delle vittime a 11.612.

Dato in controtendenza per gli attuali positivi, che crescono di alcune unità: sono oggi 4.712 (+6). Stabile la situazione clinica, con gli stessi dati delle 24 ore precedenti,: 292 i ricoverati, di cui 265 in area non critica e 27 in terapia intensiva.