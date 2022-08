Covid Veneto, 4.470 nuovi casi e 18 vittime

VENEZIA - Nuovi casi di positività Covid in calo in Veneto: oggi sono 4.470, contro i 4.960 di ieri, dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.124.302. Lo rileva il bollettino della Regione. Si registrano anche 18 vittime, con il totale a 15.144. Scendono nuovamente gli attuali positivi a 78.777, -4.003 rispetto a ieri.

Lieve aumento dei ricoveri in area medica negli ospedali: 1.098 (+19) e cotante aumento nelle terapie intensive 52 (+7). La campagna vaccinale segna 4.793 dosi somministrate ieri, di cui 4.387 quarte dosi.

Abruzzo 931, Marche 775, Veneto 747 sono le tre regioni con l'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti piu' alta. Il valore medio nazionale e' 533. La Lombardia ha il valore piu' basso a 392. Lo si legge nella tabella sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio che ANSA ha potuto visionare.

In area medica l'occupazione piu' alta di posti letto e' in l'Umbria (35,6%), seguita da Calabria (29,9%) e Liguria (25,5%).Il valore piu' basso è in Piemonte a 7,7% rispetto ad una media nazionale di 15,2. Per le intensive il valore piu' alto in Sardegna (7,4%), Calabria (5,85), ed Emilia (5,7%) con una media del 3,6%.