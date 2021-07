Covid: Veneto; +306 contagi nelle ultime 24 ore

VENETO - Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 306 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto della Regione Veneto Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 431.909. Si registrano 2 decessi in più rispetto a ieri: il totale delle vittime è invariato a 11.631. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 9.361 (+403). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 161 (-99). In terapia intensiva ci sono 19 pazienti (+1).



Sono state 43.758 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, per un totale di 5.184.210 dall'inizio delle inoculazioni. Sono state utilizzate il 93,7% delle dosi consegnate ai magazzini della sanità regionale. Lo riferisce il report della Regione. Le persone che hanno già completato il richiamo sono 2.377.745, il 49% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.894.641 (59,7%).