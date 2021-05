Covid: Veneto, +277 contagi e 2 decessi in 24 ore

VENETO - Prosegue lentamente il calo della curva del contagio in Veneto, che registra 277 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore.

I decessi sono 2, per un totale di 420.178 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.485 vittime, tra ospedali e case di riposo.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Trend positivo anche per i dati ospedalieri: nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti Covid (-15) e 120 (-1) nelle terapie intensive.

Le persone attualmente positive in isolamento sono 15.616 (-278).

VACCINI

Sono state 35.337 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.282.679 iniezioni dall'inizio della campagna. Si tratta - si legge nel bollettino regionale - del 93,35% delle dosi fornite.

Delle dosi di ieri, 10.259 erano richiami. In totale, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e' pari a 659.831 persone, il 13,5% dei residenti; la popolazione residente con almeno una dose e' il 32%, pari a 1.591.553 persone.

La copertura con almeno una somministrazione degli over 80 e' al 97,4%; per gli over 70 all' 83,4%; per gli over 60 al 68,6%., gli over 50 al 26,9%. I disabili con almeno una dose sono il 72,6%, i vulnerabili il 69,2%.