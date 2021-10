Covid: Veneto, +254 contagi nelle ultime 24 ore

VENEZIA - Sono in calo i nuovi contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono stati 264 i positivi al tampone (ieri erano 457), per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge i 470.295. Non si registrano vittime.



Il conteggio dei decessi resta fermo a 11.778. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.346 (-87). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 217 (-4), quelli nelle terapie intensive 52 (-1)