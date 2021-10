Covid: Veneto, 224 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

VENETO - Sono 224 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo quanto riferisce il report regionale, che portano il totale dei contagiati a 472.516. Vi sono altre due vittime, con il totale a 11.792.



In discesa gli attuali positivi, che sono 9.419, 59 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile la situazione clinica, con 201 ricoverati in area non critica (+2) e 37 (-1) in terapia intensiva.