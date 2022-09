Covid: Veneto, 2.185 nuovi casi e 6 decessi nelle 24 ore 

VENEZIA - Sono 2.185 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, cifra che ricalca quella registrata ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.214.720. Vi sono 6 vittime, con il totale dei decessi a 15.402.

Leggera discesa (-6) per i casi attuali, che sono 37.856. Negli ospedali, scendono nuovamente (-22) i ricoveri in area non critica, che sono 581, e sono invariati (31) quelli in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 846 somministrazioni nella giornata di ieri, quasi tutte (637) quarte dosi.