Covid: in Veneto 2.182 nuovi casi e 6 decessi 

VENEZIA - Sono 2.182 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un andamento in leggera diminuzione rispetto alle 24 ore precedenti, con il totale dei contagi a 2.212.535. Si registrano 6 vittime, che portano i decessi della pandemia in regione a 15.396. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che oggi sono 37.882 (-489).

In leggero aumento (+6) i ricoveri in area non critica, che sono 603, mentre scendono di uno (31) quelli in terapia intensiva. La campagna vaccinale fa segnare 725 somministrazioni, tra cui predominano le quarte dosi (534).