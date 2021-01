VENEZIA - Rallenta la crescita quotidiana di contagi da Coronavirus in Veneto, che stamani segna 2.167 nuovi casi e un totale di 285.986 dall'inizio della pandemia.



Il Bollettino regionale segnala altri 44 decessi, che portano a 7.389 il totale dei morti.



Torna a salire il dato sanitario, con 43 nuovi ricoveri nei reparti non critici, e 2.992 posti letto occupati; nelle terapie intensive si registrano 9 nuovi pazienti, per 389 ricoverati.