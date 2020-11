Covid Veneto, 2.003 nuovi casi e 34 morti: il bollettino

VENETO - Sono 2.003 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. 34 i morti in 24 ore.

Complessivamente sono 145.592 gli infetti da inizio dell'epidemia, riferisce la Regione Veneto.

Sale anche il numero totale dei decessi: con le 34 vittime in più rispetto a ieri, sono 3.711 morti tra ospedali e case di riposo dal 21 febbraio scorso ad oggi.

Gli attualmente positivi sono 80.665 (+954).

Sale ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid in area non critica sono ad oggi 2.608 (+26), quelli in terapia intensiva 339 (+8).