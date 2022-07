Covid Veneto, 1.951 nuovi casi e 7 morti in 24 ore

VENEZIA - Sono 1.951 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, numero che come ogni lunedì riflette il calo del tracciamento nella giornata festiva. Il totale dei contagi da inizio pandemia è a 2.006.642.

Vi sono altre 7 vittime, con il totale a 14.932. Prosegue la diminuzione del numero degli attuali positivi, che sono 106.630, 342 in meno rispetto al giorno precedente.

Salgono ancora negli ospedali i ricoveri in area non critica, che sono 961 (+11), mentre restano invariati (42) quelli in terapia intensiva.