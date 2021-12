Covid, in Veneto 19 vittime

VENEZIA - Preoccupano i dati Covid in Veneto: il bollettino regionale segna oggi, martedì 14 dicembre, 4.088 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 52 mila persone attualmente positive.

In totale sono 1.139 i pazienti ricoverati e curati negli ospedali a causa del Covid; 997 quelli in area non critica (+81 casi). Nelle terapie intensive i ricoveri sono 142 (ieri erano 136).



Impennata dei decessi: sono 19. Sono 52.020 i cittadini veneti in isolamento.

Vaccini. Sono 46.869 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, 1.999 prime dosi, 1.894 i cicli completati e 42.926 le dosi addizionali. Ieri, giorno di apertura delle prenotazioni per le dosi ai bambini, sono state ben 5.627 le prenotazioni effettuate nel solo pomeriggio.