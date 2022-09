Covid Veneto, 1.630 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore 

VENEZIA - Scende ancora la curva dei contagi Covid-19, e prosegue anche la discesa dei dati clinici in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano1.630 nuovi casi, a fronte dei 2.041 di ieri.

Il totale dei contagiati raggiunge quota 2.206.698, mentre le vittime sono 3, pari ad un totale di 15.382 decessi da inizio epidemia. Scende ancora il numero dei malati attuali, che sono 46.014. Negli ospedali vi sono 622 (-4) ricoverati in area non critica e 33 (+2) in terapia intensiva.