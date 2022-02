Covid: Veneto, +16.045 contagi nelle ultime 24 ore

VENEZIA - Il Veneto registra 16.045 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare confermare la lenta discesa della fase epidemica.

Il martedì infatti è solitamente la giornata con i dati che risentono del trascinamento dei tamponi non processati la domenica (ieri c'erano stati solo 4.877 casi).



Pesante invece il conteggio dei morti, 31 più di ieri, per un totale di 13.210 vittime. Gli infetti dall'inizio della pandemia salgono a 1.167.152. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Scendono nettamente gli attuali positivi: sono 216.210 (-31.303). Andamento del tutto differenziato negli ospedali per i ricoveri in area medica, che aumentano a 1.839 (+41), e diminuiscono in terapia intensiva, 170 (-10).