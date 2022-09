Covid, il Veneto è la regione d'Italia dove i contagi crescono di più

VENEZIA - Il Veneto è la regione d’Italia dove i casi Covid sono aumentati di più nell’ultima settimana. L’incremento dei nuovi casi in sette giorni è del 50,9%, contro la media nazionale del 34%. Un balzo in avanti che oggi conta 49.536 positivi in Veneto, 2.124 in più rispetto alle 24 ore precedenti. A dirlo è l’ultima rilevazione della Fondazione Gimbe, che ha monitorato l’andamento Covid nella settimana dal 21 al 27 settembre.



Salgono i dati ospedalieri, con 578 ricoveri in area medica (+29), e 25 (+1) in terapia intensiva. Il bollettino regionale segnala altre 3 vittime, per un totale da inizio pandemia di 15.482 decessi. L’aumento dei nuoci casi riguarda tutte le regioni ma nelle province venete si registra la maggiore incidenza di casi per 100mila abitanti, pari o superiore a 400 casi: Vicenza 589 casi per 100mila abitanti, Belluno 522 casi poco sotto Padova con 478 casi, Treviso a quota 438 casi per 100mila abitanti; Rovigo con 410 casi, Verona 410 e Venezia 400 casi.



"Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno". E da domani cade l’obbligo di utilizzare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblici.