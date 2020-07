Covid, vaccino Moderna efficace sui macachi

Due dosi del vaccino sperimentale contro Covid-19 sviluppato dall'azienda biotech Moderna e dal Niaid (Istituto nazionale per le malattie infettive, parte dei National Institutes of Health americani) diretto da Anthony Fauci, protegge le basse e alte vie respiratorie dei macachi esposti al virus. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sul 'New England Journal of Medicine' e firmato proprio dal team del celebre scienziato americano. Un risultato che supporta l'avanzamento della sperimentazione del candidato vaccino. Proprio lunedì scorso i National Institutes of Health hanno annunciato l'inizio della fase 3 della sperimentazione multicentrica di mRna-1273 (questo il nome del candidato vaccino) su 30 mila americani adulti sani. Il siero sperimentale in questo studio sugli animali ha indotto "una robusta risposta immunitaria e ha controllato rapidamente il coronavirus nelle alte e basse vie respiratorie dei macachi", scrivono i ricercatori. Nella sperimentazione sono stati coinvolti tre gruppi di otto scimmie e il vaccino è stato confrontato con un placebo. A particolari dosi, gli animali hanno prodotto livelli di anticorpi neutralizzanti nel sangue superiori a quelli presenti nei pazienti guariti da Covid-19.