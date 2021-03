Covid, vaccini in azienda: il Veneto ha approvato il protocollo

VENETO - “Stamattina abbiamo approvato in via d'urgenza il protocollo per le vaccinazioni aziendali. Ho sentito le associazioni degli imprenditori e i sindacati e tutti si sono detti disponibili", ha annunciato oggi il presidente Luca Zaia nel punto stampa.

Il Governatore ha quindi assicurato che "fin da subito le aziende avranno come riferimento il dg della loro Ulss e appena possibile distribuiremo lotti di vaccini per creare questo nuovo network”. La novità riguarda la possibilità di vaccinare, oltre ai lavoratori, anche i loro familiari over 60.