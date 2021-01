Covid Usa, oltre 26 milioni di contagi

STATI UNITI - Gli Stati Uniti hanno superato i 26 milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia.



Secondo i dati della John Hopkins University, i casi di Coronavirus sono arrivati a 26.012.880, mentre i decessi sono in tutto 438.239.



Nel dare la notizia, la Cnn sottolinea l'impressionante crescita esponenziale dei contagi. Ci sono voluti 311 giorni, dal gennaio al 27 novembre 2020 per arrivare a 13 milioni di contagi, mentre ne sono bastati 64 per raddoppiare questa cifra.