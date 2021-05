Covid Usa, in Ohio per chi si vaccina lotteria con premi da un milione

USA - Cinque premi da un milione di dollari in palio in Ohio per chi si vaccina contro il Covid. Per incentivare gli adulti ancora resistenti all'idea di vaccinarsi, il governatore Mike DeWine ha lanciato una lotteria.

Il governatore repubblicano ha annunciato che tutti i vaccinati potranno partecipare alle estrazioni che inizieranno il prossimo 26 maggio.

"So che qualcuno potrà dire 'DeWine è pazzo, questa idea da un milione di dollari è uno spreco' ma in realtà il vero spreco in questo momento della pandemia, con i vaccini a disposizione di tutti, è una vita persa a causa del Covid", ha detto il governatore nel discorso con cui ha lanciato l'iniziativa che rientra in un più ampio piano per convincere il maggior numero di persone a vaccinarsi. Il governatore ha anche messo in palio cinque borse di studio complete, per un intero corso universitario di quattro anni, per giovani vaccinati.