Covid, un centinaio i pazienti ricoverati negli ospedali della Marca

TREVISO - In provincia di Treviso sono attualmente 10.967 i trevigiani in quarantena perché positivi al Covid-19 con 864 nuovi contagi registrati nelle ultime ore, per un totale di 304.191 contagiati da inizio della pandemia. Ad oggi l’andamento dei contagi segna una lenta discesa, con 670 casi ogni 100mila abitanti. L’area con più contagi è quella del distretto di Pieve di Soligo con 659 casi ogni 100mila abitanti.



Sul fronte dei ricoveri, negli ospedali trevigiani ci sono attualmente 97 persone Covid positive in area non critica: 43 al Ca' Foncello, 32 a Montebelluna, 19 a Vittorio Veneto, 1 a Conegliano, 1 a Castelfranco. Mentre solo un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva a Treviso. Nelle case di risposo sono ancora 256 gli anziani positivi al virus e costretti in isolamento.

Si procede, nel frattempo, con la somministrazione della quarta dose per gli over80 i soggetti fragili. “Ad oggi abbiamo somministrato 5.007 dosi agli ultraottantenni pari al 5,09% della popolazione che con i prenotati arriva al 6,47% - spiega il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi - Mentre per le terze dosi la copertura è del 85,8% per gli over80 e del 60,3% sopra i 5 anni. Sono circa 89mila le persone che ancora non hanno fatto la terza dose”.