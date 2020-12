Covid Turchia, incendio in terapia intensiva: almeno 8 morti

TURCHIA - Sono almeno otto le persone che hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale privato della provincia di Gaziantep, nella Turchia sudorientale, dove erano ricoverati pazienti Covid-19.

A causare l'incendio nell'ospedale universitario di Sanko è stata una macchina per l'ossigenoterapia usata appunto per curare chi ha contratto il coronavirus, come si legge in una noat diffusa dall'università.

L'ufficio del governatore di Gaziantep ha spiegato che altre 11 persone ricoverate nel reparto dove si è verificato l'incendio sono state trasferite in ospedali vicini.