Covid, Treviso prima provincia veneta per contagi: "Un positivo su 4 ha meno di 12 anni"

TREVISO - Resta difficile la situazione negli ospedali trevigiani che stanno gestendo sempre più pazienti positivi al Covid. Oggi sono 328 i pazienti ricoverati nei reparti Covid, di cui 35 persone ricoverate in Terapia Intensiva, quattro vaccinate e 31 non vaccinati. Purtroppo negli ultimi tre giorni si sono registrati 14 decessi.



L’unico segnale positivo dall’inizio della quarta ondata arriva dal tasso di contagiosità del coronavirus: “L’Rt a Treviso e Provincia si attesa a 0,98 - spiega il direttore generale dell’Ulss2, Francesco Benazzi - questo ci fa ben sperare di avere già verso la fine di questa settimana una diminuzione dei ricoveri ospedalieri”.



Restano invece molto alti i contagi. La Provincia di Treviso è la prima per numero di contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati ben 1395 i nuovi casi di positività registrati tra i trevigiani. E questo comporta un afflusso inarrestabile nei Covid point. “Oggi 1 positivo su 4 ha meno di 12 anni - dichiara il direttore generale dell’Ulss2 - Abbiamo circa 12mila ragazzi in quarantena o monitoraggio. Questo comporta una media di 3.000- 3.500 tamponi al giorno solo ai ragazzi. Ieri abbiamo fatto complessivamente 11.380 tamponi, mai così tanti da inizio pandemia”.



L’Ulss2 sottolinea ancora una volta l’importanza della terza dose. “Oramai è dimostrato che la dose booster è una barriera al virus per non finire in ospedale”. Secondo i dati raccolti dall’Ulss2 nel 2021, grazie ai vaccini, si sono risparmiati 34.735 casi di contagio, 1.199 ricoveri e 195 ricoveri in meno nelle terapie intensive.