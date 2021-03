Covid, in Texas stop mascherine e riaprono le attività

TEXAS - Niente più obbligo di indossare la mascherina in Texas per proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore del Texas Greg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior parte delle precedenti disposizioni relative al Covid 19.

''E' chiaro dalle guarigioni, dalle vaccinazioni, dalla riduzione dei ricoveri e dalle pratiche sicure che i texani stanno usando, che le disposizioni emesse dallo stato non sono più necessarie", ha detto Abbott in una conferenza stampa. Inoltre, a partire dal 10 marzo, tutte le attività di qualsiasi tipo possono aprire al cento per cento della loro capacità, ha aggiunto il governatore citato dalla Cnn.