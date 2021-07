Covid, a Sydney da lunedì militari nelle strade per far rispettare lockdown

AUSTRALIA - Centinaia di militari saranno schierati a Sydney, in Australia, per aiutare le forze dell'ordine a far rispettare il lockdown imposto a seguito della diffusione della variante Delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti.

Come riporta la 'Bbc', i soldati dell'Australian Defence Force saranno addestrati durante il weekend e lunedì si uniranno alle pattuglie delle forze di sicurezza.

L'utilizzo dei militari sta facendo discutere in Australia, dove molti reputano la misura esagerata. Il lockdown - in vigore almeno fino al 28 agosto - finora non ha bloccato i contagi. Oggi le autorità sanitarie hanno registrato 170 nuovi casi nella città più grande del Paese.