Covid Svezia, positivi principessa Vittoria e il marito

SVEZIA - Positivi al coronavirus la principessa ereditaria Vittoria di Svezia e il marito, principe Daniel. I reali sono risultati positivi al test per il Covid-19 e sono in quarantena insieme ai figli, la principessa Estelle e il principe Oscar. Lo ha comunicato la Casa Reale svedese, precisando che sebbene la principessa ereditaria ed il marito abbiano sintomi influenzali moderati, sono in buone condizioni di salute.

Vittoria e Daniel sono stati sottoposti a tampone ieri. Il medico della Casa Reale sta ora ricostruendo i contatti della coppia per evitare la diffusione del contagio. A causa della positività, la principessa ed il marito non hanno potuto partecipare al memoriale che si è svolto fuori Stoccolma in occasione dell'anniversario della prima vittima svedese causata dal Covid-19. Erano presenti invece re Carlo Gustavo e la regina Silvia.