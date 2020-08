Covid: su 13.866 tamponi fatti ai turisti ne sono risultati positivi 37

VENETO - “Abbiamo 37 positivi su 13.866 tamponi fatti ai vacanzieri al rientro in Veneto": ha affermato Luca Zaia, riferendosi ai test effettuati negli ultimi due giorni ai turisti tornati in regione. "Equivale al 2,6 persone per mille - ha aggiunto - ma è un lavoro che va fatto. La macchina tamponi negli aeroporti è stata messa in piedi in due giorni. È una cosa che funziona, ma bisogna aumentarne l'incidenza".



Quanto ai valori complessivi della pandemia ecco il bollettino odierno della Regione: i positivi sono 1.634, gli isolati 6.394 (la percentuale dei positivi su isolati: 25,55); i sintomatici di oggi sono 65 (la percentuale dei sintomatici sugli isolati: 1,02 mentre la percentuale dei sintomatici su positivi 3,98). Questi valori sono stati forniti successivamente alla conferenza stampa del Presidente Luca Zaia poiché a causa di un errore di trascrizione, i dati esposti sull’emergenza coronavirus in Veneto sono risultati inesatti.