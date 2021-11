Covid scuola, in Francia e Germania: torna la mascherina in classe

FRANCIA E GERMANIA - Torna l'obbligo di indossare le mascherine a scuola in Francia e Germania. Sono 39 i dipartimenti della Francia in cui gli studenti dovranno stare di nuovo in classe con la mascherina: ad annunciarlo il portavoce del governo, Gabriel Attal, a pochi giorni dal ritorno in classe dopo le vacanze di Ognissanti. "Non appena la situazione si deteriora, ovviamente per motivi di sicurezza sanitaria, e voglio dire purtroppo, dobbiamo riattivare una serie di misure che avevamo revocato quando le cose erano migliorate", ha detto dopo il Consiglio dei Ministri, secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv.