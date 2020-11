Covid, salvo il mercato di Vittorio Veneto nonostante la nuova ordinanza

VITTORIO VENETO – Lunedì il mercato settimanale di Serravalle si terrà. E sempre lungo il viale della Vittoria e via Cavour.

«Apprendendo di venerdì le nuove disposizioni – afferma il sindaco Antonio Miatto con riferimento all’ordinanza regionale che prevede per i mercati perimetrazioni, un unico varco di accesso diverso da quello di uscita e sorveglianza per evitare assembramenti - e ci è impossibile dare regole e comunicarle a tutti gli ambulanti già per questo lunedì. Dunque, lunedì 16 novembre il mercato si svolgerà come sempre, ma con transenne e con modalità di ingresso e di uscita che siano il più possibili vicine all’ordinanza. A vigilare ci saranno polizia locale e protezione civile».

Impossibile perimetrare un mercato che si snoda lungo un asse viario lungo circa un chilometro e mezzo e scandito da varie vie laterali. Per perimetrarlo, il Comune potrebbe trasferire l’appuntamento del lunedì, come in primavera, nel parcheggio dell’ex scalo merci della stazione dei treni: ma l’area non sarebbe sufficiente ad accogliere tutti i banchi.

«Invito i mercatali – aggiunge il sindaco – a verificare periodicamente il sito internet del Comune dove pubblicheremo eventuali nuove disposizioni così che tutti siano informati».

Non ci saranno invece problemi per gestire i mercati del mercoledì pomeriggio in piazza a Ceneda e del venerdì mattina in piazza XXV Aprile secondo le disposizioni dell’ordinanza regionale.