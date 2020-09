Covid, Russia: vaccinazioni partono a novembre

MOSCA - Prenderà il via a novembre o a dicembre la campagna di vaccinazione di massa in Russia contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministro russo della Salute, Mikhail Murashko, citato dall'agenzia di stampa 'Sputnik'. "Per i gruppi a rischio, i primi vaccini inizieranno ad arrivare in piccole quantità già a settembre, mentre una vaccinazione più massiccia è prevista per novembre-dicembre", ha detto il ministro, precisando che il vaccino "sarà somministrato per primi agli operatori sanitari e agli insegnanti".