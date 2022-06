Covid, rialzo dei contagi nella Marca, oltre 7.200 persone in isolamento

TREVISO - Aumenta l’afflusso nei Covid Point della Marca e le richieste di tamponi in farmacia. L’aumento di nuovi casi Covid nella nostra Provincia continua a salire. L’ultimo bollettivo indica 1.286 nuovi positivi nella Marca per un totale di 7.299 trevigiani alle prese con il virus, mille in più rispetto a sabato scorso. Numeri che portano Treviso ad essere la provincia del Veneto con il maggior numero di contagi, seguita da Padova e Venezia. Per ora la situazione dei ricoveri ospedalieri, pur in lieve aumento, resta sotto controllo.



Proprio in relazione all’aumento dei contati e dunque ad un maggior afflusso ai Punti tampone negli ultimi giorni, l’Ulss2 Marca trevigiana ricorda che l’accesso ai Covid point è previsto solo con prenotazione. Per prenotare basta collegarsi al sito web dell’Ulss 2 https://www.aulss2.veneto.it/tamponi e seguire le istruzioni indicate. Se non è possibile effettuare la prenotazione online pur rientrando tra chi ne avrebbe diritto, si può contattare il call center al numero 0422 210701.