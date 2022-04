Il Covid rialza la testa, contagi in aumento tra gli anziani: 300 positivi nelle case di riposo

TREVISO - La curva dei contagi torna a salire. Ad oggi sono poco più di 11mila i trevigiani alle prese con il virus. I tamponi fatti dall’Ulss2 nelle ultime 24 ore sono stati 1.893 con un tasso di positività pari al 25%. Per quanto riguarda gli ospedali trevigiani ad oggi sono 135 i pazienti Covid positivi ricoverati: 79 in area non critica, 3 in pneumologia e uno in terapia intensiva e 52 negli ospedali di comunità di Treviso e Vittorio Veneto.



I più colpiti sono i cittadini fragili e chi ha più di 80 anni, nelle case di riposo sono circa 300 gli anziani attualmente positivi al Covid, una media di 15-20 ospiti per struttura. Per questo l’Ulss2 ha sottolineato l’importanza di effettuare la quarta dose. “L’immunità della terza dose sta svanendo, per questo è necessario effettuare il richiamo al più presto”, sottolinea l’Ulss2. Ad oggi la copertura con la quarta dose si attesta al 21,6%.



Attualmente nella Marca sono ancora 24mila i cittadini, dai 5 anni in su, che non hanno alcuna dose di vaccino anti- Covid. Di questi 16 mila sono over 50.