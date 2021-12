Covid Repubblica Ceca, vaccino obbligatorio per chi ha più di 60 anni

REPUBBLICA CECA - Vaccino anti Covid, il ministro della Salute della Repubblica Ceca, Vojtech Zdroj, ha annunciato un decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione per le persone di più di 60 anni e per una serie di professioni, tra cui medici, poliziotti, pompieri, medici di ambulanze. Il decreto, che verrà pubblicato la prossima settimana, entrerà in vigore a marzo.