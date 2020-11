Covid: record di nuovi casi in Italia, mai tanti morti da aprile

I 34.505 nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore rappresentato il nuovo record per l'Italia dall'inizio della pandemia. Quanto all'incremento delle vittime, 445 in 24 ore, era dalla fine di aprile che non si registravano numeri simili.

Complessivamente sono 824.879 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti ha superato i 40mila ed è di 40.192. Sono 219.884 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 8mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 15,69%, un punto più di ieri.

A livello regionale, è ancora una volta la Lombardia a far segnare il maggior incremento, con 8.822 casi. Seguono Campania (+3.888), Veneto (3.264), Piemonte (3.171). Oltre i duemila casi ci sono invece Lazio (2.735), Toscana (2.273) ed Emilia Romagna (2.180).